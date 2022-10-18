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Пилот, который сбил в Винницкой области пять "Шахидов" и две ракеты, снова рвется в бой – Игнат

Пилот, который сбил в Винницкой области пять "Шахидов" и две ракеты, снова рвется в бой – Игнат

КИЕВ. 18 октября. УНН. Пилот, который сбил в Винницкой области пять дронов-камикадзе "Шахид" и две ракеты, а потом успешно катапультировался, здоров и снова рвется в бой. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"Летчик жив, здоров, рвется в бой. Самолет на него уже готов, командир говорил, что его уже ждет. Нужно пройти только некоторые реабилитационные меры, посмотреть все ли в порядке с состоянием здоровья", – рассказал Игнат.

Добавим

Спикер ВС ВСУ отметил, что пилот хочет вернуться не просто на МиГ, а на более мощный самолет F-15, F-16.

"Настроение у него боевое", – добавил Игнат.

Напомним

12 октября вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил. Летчик успешно катапультировался. Он выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе.

Пилот сбил пять "Шахидов" и две ракеты.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, война, Воздушные силы ВСУ
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