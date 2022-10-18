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Обстрел ТЭЦ в Киеве: как спасатели ликвидировали последствия обстрелов и разбирали завалы

Обстрел ТЭЦ в Киеве: как спасатели ликвидировали последствия обстрелов и разбирали завалы

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате ракетного удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева спасатели ликвидируют последствия обстрелов и проводят разбор завалов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует УНН.

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«Утро вторника 18 октября началось с повторных обстрелов. Есть попадания в инфраструктурные объекты. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Пожарные ликвидировали 2 очага пожаров. Спасатели проводят разбор завалов и поиск людей под ними», - говорится в сообщении.

Детали

От ГСЧС на месте привлечено работает 30 ед. основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.

Дополнение 

В результате ракетного удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева 18 октября погибло два человека.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что в Киеве были прилеты в объект энергообеспечения.

Источник: УНН
Теги: Киев, ГСЧС
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