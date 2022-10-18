ВР одобрила возможность УДО для пожизненников - представитель правительства

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственные законопроекты, предусматривающие возможность условно-досрочного освобождения для пожизненников, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Речь идет о законопроектах №№ 4048 и 4049, которыми вносятся изменения в законодательство, в частности, уголовно-процессуальное, по выполнению решений Европейского суда по правам человека. "За" - 286 и 290 голосов народных депутатов Украины.

"Законопроекты были разработаны во исполнение решений ЕСПЧ и КСУ, ими предусматривается:

возможность замены наказания в виде пожизненного лишения свободы более мягким;

возможность применения условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы;

регулируется вопрос ознакомления с материалами уголовного производства после вступления судебного решения в законную силу. Предусматривается право оправданного, осужденного, лица, в отношении которого применены принудительные меры медицинского или воспитательного характера, потерпевшего, представителя юридического лица, их защитников и законных представителей обратиться с заявлением об ознакомлении с материалами уголовного производства, стороной в котором они были, в суд, где они хранятся и др." - сообщил Мельничук.

Дополнение

В сентябре 2021 года Конституционный Суд признал неконституционными ряд положений Уголовного кодекса Украины о пересмотре приговора лицу, наказанному пожизненным лишением свободы. Суд поручил Верховной Раде внести изменения.