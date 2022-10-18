Рада поддержала экзамены по украинскому языку, истории и Конституции как условие для гражданства

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о необходимости сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровню владения украинским языком, чтобы получить гражданство Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Речь идет о правительственном проекте закона № 7606. "За" - 309 голосов народных депутатов Украины.

Законопроектом, со слов Мельничука, предлагается:

дополнить условия для принятия в гражданство Украины, а именно знание основ Конституции Украины и истории Украины, владение государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка;

обязать иностранцев и лиц без гражданства в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;

установить категории лиц, на которых не распространяются отдельные условия для принятия в гражданство Украины (лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, дети, которые принимаются в гражданство и т.д.);

уточнить основания для утраты гражданства Украины (невыполнение лицом обязательств прекратить иностранное гражданство и о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком).

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ответил на петицию об обязательном экзамене для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. Так что, правительство и внесло на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.