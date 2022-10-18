Парламент Эстонии объявил российский режим террористическим

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во вторник, 18 октября, парламент Эстонии (Рийгикогу) утвердил заявление, которым осудил аннексию нескольких областей Украины и объявил российский режим террористическим. «За» проголосовали 88 депутатов, голосов «против» или «воздержался» не было. Об этом сообщает эстонское издание ERR, передает УНН.

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«Рийгикогу резко осуждает военные действия российской федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов. Путем нарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал россию наибольшей угрозой для мира как в Европе, так и во всем мире», - говорится в документе.

Детали

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

«Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а российскую федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать общий отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», - отмечается в сообщении.

О чем еще идет речь в документе:

в Эстонии призывают признать вооруженные силы созданных российской федерацией так называемых "л/днр" и частную военную компанию «вагнер» террористическими организациями;

осуждают объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающим международное право, отмечая, что мобилизация, проводимая с целью продления преступной агрессии, является преступлением против мира;

поддерживают требование лишить российскую федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывают государства-члены Европейского Союза выявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против российской федерации и ее союзника беларуси;

призывают Европейский Союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

«Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, поскольку только это восстановит мир в Европе», - говорится в принятом документе.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: «Благодарим Эстонию за «базу». Режим россии должен быть признан террористическим во всем цивилизованном мире».

"Я благодарен за такую солидарность и поддержку Украины. Это наша победа на дипломатическом фронте", - добавил глава ВР Руслан Стефанчук в Facebook.

Дополнение

13 октября парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании российского режима террористическим. Из 100 делегатов – 99 проголосовали за, один воздержался.