ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине – ВС ВСУ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Система противовоздушной обороны IRIS-T, которую передала Германия, уже прошла первое боевое крещение в Украине. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"IRIS-T уже прошла свое первое боевое крещение. Уже есть хорошие результаты, но мы не можем пока говорить где", – сказал Игнат.

Напомним

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине.