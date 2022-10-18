Рада одобрила отмену призыва срочников во время военного положения

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №8109, которым предусматривается, что во время действия военного положения призыв на срочную службу не проводится. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

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"Парламент принял ряд важных решений. Среди них в целом: 8109 — предусмотрели, что во время действия военного положения призыв на срочную службу не проводится", - сообщил Стефанчук.

Детали

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, законопроектом, за который отдали 318 голосов, утверждены нормы призыва на срочную военную службу и особенности деятельности призывных комиссий.

Так, им предусмотрено, что во время действия военного положения:

не проводится призыв на срочную военную службу;

призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов по организации медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете (для организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на воинском учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или исключения с воинского учета, также для направления призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения учреждений высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении).

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