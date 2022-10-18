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Россияне обстреляли пограничье: в Сумской области два человека погибли, один травмирован - ОП

Россияне обстреляли пограничье: в Сумской области два человека погибли, один травмирован - ОП

КИЕВ. 18 октября. УНН. Российские оккупанты днем обстреляли Юнаковскую громаду в Сумской области. В результате атак 2 человека погибли, еще один ранен. Об этом в своем Телеграм сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Детали

"Российские террористы продолжают обстреливать приграничье Украины", - сообщил он.

По его словам, пару часов назад завершился артобстрел Юнаковской громады Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов.

Цитата

“россияне вели огонь по центру села и его окрестностям. В результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован. Поврежден магазин и здания вокруг”, – говорится в сообщении.

Напомним

18 октября в результате ракетного удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева погибло два человека.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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