МИД опровергло фейки о закрытии в Украине иностранных посольств

КИЕВ. 18 октября. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг фейки, которые в основном распространяют российские источники, о "закрытии" иностранных посольств в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook Николенко.

Детали

"Сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. Последний пример – внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало из Киева еще в марте", – сообщил Николенко.

Он отметил, что МИД постоянно поддерживает связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля.

"Пока ни одно учреждение – США, Великобритании, Канады, ЕС и многих других стран – не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Украинская сторона будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права", – отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанность каждого государства – забота о своих гражданах за рубежом. Из-за увеличения количества ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре со стороны россии, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

"Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом. Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы россией Киева 10 октября. Имеем дело с коварным врагом. Неделю назад россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. Призываем иностранных дипломатов, так же как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность", – написал Николенко.

Напомним

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что россия запустила дезинформацию о закрытии посольства Сербии в Киеве. Он добавил, что на самом деле сербское посольство выехало из Украины в начале марта и с тех пор не возвращалось.