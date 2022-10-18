Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
4755

В Украине остаются обесточенными 1162 населенных пункта

В Украине остаются обесточенными 1162 населенных пункта

КИЕВ. 18 октября. УНН. В настоящее время остаются обесточенным 1162 населенных пункта. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

Цитата

«В настоящее время по информации Минэнерго остается обесточенным 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская области и Херсонская область включая оккупированные территории», - рассказал Хорунжий.

Детали

По его словам, с 7 по 18 октября вследствие обстрелов по объектам энергетики было обесточено около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях, в частности, это Полтавская, Сумская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Винницкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Житомирская, Донецкая области.

Дополнение

С 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что после ударов россии по инфраструктуре всем областям Украины нужно готовиться к возможным отключениям света, тепла и воды.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.