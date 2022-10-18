В Украине остаются обесточенными 1162 населенных пункта

КИЕВ. 18 октября. УНН. В настоящее время остаются обесточенным 1162 населенных пункта. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

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«В настоящее время по информации Минэнерго остается обесточенным 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская области и Херсонская область включая оккупированные территории», - рассказал Хорунжий.

Детали

По его словам, с 7 по 18 октября вследствие обстрелов по объектам энергетики было обесточено около 4 тыс. населенных пунктов в 11 областях, в частности, это Полтавская, Сумская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Винницкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Житомирская, Донецкая области.

Дополнение

С 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что после ударов россии по инфраструктуре всем областям Украины нужно готовиться к возможным отключениям света, тепла и воды.