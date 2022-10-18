План ЕС пока не предусматривает немедленного введения потолка цен на газ - Bloomberg

КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейский Союз представит промежуточные шаги на рынке газа для решения энергетического кризиса, но без немедленного установления потолка цен, сообщает Bloomberg и указывает, что в крайнем случае ЕС может ввести предельную цену на газ для крупнейшего хаба, пишет УНН.

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"Европейский Союз представляет новый пакет экстренных мер для решения энергетического кризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между государствами-членами. Но блок будет воздерживаться от немедленного ограничения цен на газ на фоне политических разногласий и опасений относительно безопасности поставок", - пишет издание.

Детали

Как сообщается, Европейская комиссия планирует во вторник предложить меры, чтобы избежать резких скачков цен на производные энергоносители и использовать общую покупательную способность ЕС как рычаг в переговорах с мировыми поставщиками газа, согласно проекту документа, с которым ознакомился Bloomberg. Исполнительный орган блока также хочет "запустить новый индекс для сжиженного природного газа, чтобы лучше отражать энергетическую реальность региона после прекращения поставок газа по трубопроводам из россии", пишет издание.

Как отмечается, на карту поставлено будущее экономики блока в 17 трлн долларов (17,3 трлн евро), которую энергетический кризис грозит ввести в рецессию, на фоне того, как компании и потребители недовольны высокими счетами за электроэнергию и газ. ЕС пытается сбалансировать требования более чем половины из 27 государств-членов ЕС по ограничению цен на газ с необходимостью избежать подрыва своего единого рынка или углубления экономического раскола между государствами-членами, отмечает издание.

"Настал момент действовать как этой зимой, так и в дальнейшем, - говорится в проекте документа. - Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и экономику. Рост стоимости энергии ведет к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний".

"Исполнительный орган ЕС также требует от национальных правительств разрешения предлагать — только в крайнем случае — потолок цен на сделки на нидерландском TTF, основной индекс которого является ориентиром для всего газа, продаваемого на континенте. Такая мера может быть использована, пока блок разрабатывает свой новый индекс СПГ, чтобы избежать скачков цен и ограничить спекуляции. Для этого потребуется одобрение стран ЕС в рамках отдельного процесса, и он будет действовать не более трех месяцев", - отмечает издание.

Как указано, чтобы создать более прямой механизм для предотвращения волатильности цен на газ, пакет мер от ЕК будет предусматривать требование к торговым площадкам создать "новый временный механизм управления внутридневной волатильностью в деривативах на электроэнергию и газ до 31 января 2023 года".

"Чем успешнее мы будем в энергетике, тем сильнее будет наше экономическое и социальное положение", — заявил во вторник европейским законодателям в Страсбурге вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Но "всех защитить от последствий войны не получится", добавил он относительно вторжения россии в Украину. Вместо этого ЕС должен сосредоточиться на поддержке уязвимых домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, чтобы избежать разжигания инфляции, указал он.

План Еврокомиссии будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе. Они могут одобрить план "изучения временного динамического коридора цен на природный газ", который будет реализован до того, как будет введен новый индекс СПГ, и, вероятно, поддержит совместные закупки газа, согласно проекту политического заявления глав правительств, которое видел Bloomberg. На следующем этапе министры энергетики обсудят детали на встрече в Люксембурге 25 октября, пишет издание.

Ранее

О том, что Европейская комиссия планирует предложить в ЕС временный потолок цен на газ, чтобы сдержать экстремальные цены, сообщало Financial Times.