Утренняя атака на инфраструктуру Киева: погибли три человека

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате утренних ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева погибло три человека. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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"В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры", – написал Кличко.

Детали

По словам мэра, два объекта получили значительные повреждения. Городские службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним

Утром 18 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вражескими ракетными ударами были повреждены два объекта инфраструктуры.