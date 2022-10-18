Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
4890

Утренняя атака на инфраструктуру Киева: погибли три человека

Утренняя атака на инфраструктуру Киева: погибли три человека

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате утренних ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева погибло три человека. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"В результате сегодняшней атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры", – написал Кличко.

Детали

По словам мэра, два объекта получили значительные повреждения. Городские службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Напомним

Утром 18 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о трех "прилетах" в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вражескими ракетными ударами были повреждены два объекта инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.