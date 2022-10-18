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россия держит в акватории Черного моря 8 кораблей: среди них 2 больших десантных и 2 ракетоносителя

россия держит в акватории Черного моря 8 кораблей: среди них 2 больших десантных и 2 ракетоносителя

КИЕВ. 18 октября. УНН. В акватории Черного моря находятся восемь российских кораблей, среди которых 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя, снаряженные полутора десятками “Калибров”. Об этом во время брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

“Время от времени враг переформатирует свою корабельную группировку. Это связано со штормовой погодой и необходимостью пополнения запасов. Если раньше они держали 10-14 кораблей — то сейчас они используют 8 кораблей, хотя перед этим вообще фиксировали 4 корабля. Сейчас это 8 кораблей, среди которых – 2 больших десантных, как бы напоминание о том, что гипотетически десантная операция может быть. И 2 ракетоносителя, которые снаряжены полутора десятками “Калибров”, – констатировала она.

Детали

По словам Гуменюк, применение высокоточного оружия возможно по всей территории Украины. Учитывая акцент атак оккупантов на объекты критической инфраструктуры и техногенный шантаж – необходимо быть внимательными и готовыми к тому, что во время воздушной тревоги возможно именно применение высокоточных "Калибров".

Дополнение

За прошедшие сутки сообщалось, что в Черном море рашисты держат корабли с суммарным залпом 16 "Калибров".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Черное море, война
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