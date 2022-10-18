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За сутки оккупанты 26 раз обстреляли Украину, погибло 4 человека

За сутки оккупанты 26 раз обстреляли Украину, погибло 4 человека

КИЕВ. 18 октября. УНН. За сутки зафиксировано 26 вражеских обстрелов в 7 регионах. В результате этих обстрелов в течение суток погибли 4 человека, получили ранения 5 человек. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

Цитата

«За сутки зафиксировано 26 обстрелов в 7 регионах. В основном это ракетные обстрелы, они произошли в Николаевской области, Киеве, Днепропетровской, Запорожской областях, а также с применением беспилотных летательных аппаратов, так называемых дронов-камикадзе. Это Житомирская, Днепропетровская, Запорожская области», - рассказал Хорунжий.

Детали

По его словам, также были обстрелы в Донецкой, Харьковской областях.

«В результате этих обстрелов в течение суток погибли 4 человека, получили ранения 5 человек. Повреждены 14 объектов, из них 5 объектов инфраструктуры. Учебное заведение, складские помещения и т.д.», - отметил Хорунжий.

Дополнение

17 октября все три крылатые ракеты, летевшие на Киев, были сбиты.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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