В Украине заработал государственный интернет-магазин дров

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинцы могут приобрести дрова в государственном интернет-магазине "ДроваЕ". Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает УНН.

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"Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин "ДроваЕ". Он уже работает и лесхозы принимают заказы. В несколько кликов каждый может приобрести себе или своим родным дрова на зиму да еще и с доставкой на дом", – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Детали

Чтобы приобрести дрова, нужно:

1. Зайти на ресурс и авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, которым пользуетесь;

2. Указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие к вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии;

3. Определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без;

4. Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

На одного человека установлен лимит – 15 кубометров дров. Во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей.

Напомним

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан запастись на зиму буржуйками и дровами.