В Украине вводят ответственность за отпуск рецептурных лекарств без рецепта

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7444, которым усилила контроль за отпуском лекарственных средств. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

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"Парламент принял ряд важных решений. Среди них: в целом 7444 — усилили контроль за отпуском лекарственных средств, запретили продажу лекарств без рецепта, если они должны отпускаться, согласно установленным Минздравом правилам", - сообщил Стефанчук.

Детали

Как разъяснил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в Telegram, законопроект №7444 создает законодательную базу для полноценного внедрения Е-рецепта и устанавливает ответственность для медиков и фармацевтов:

В случае назначения рецептурного лекарственного средства без рецепта.

За назначение наркотических средств без Е-рецепта.

За отпуск в аптеках рецептурных лекарств без рецепта, по недействительному рецепту или с нарушением порядка Минздрава продажи препаратов.

"Нужно отметить, что закон начнет действовать не сразу. В условиях войны не все украинцы имеют доступ к врачу, а медики – к электронной системе здравоохранения. Поэтому изменения в законодательство начнут действовать через три месяца после завершения военного положения", - отметил нардеп.

Дополнение

Несмотря на войну, Минздрав начал поэтапно вводить электронный рецепт. С 1 августа антибиотики в аптеках продают исключительно по Е-рецепту (за исключением оккупированных и прифронтовых территорий, где разрешен бумажный рецепт). С 1 ноября стартует отпуск по электронному рецепту наркотических средств. Следующий этап – переход всех рецептурных медицинских препаратов на Е-рецепт.