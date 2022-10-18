Украина в шаге от разрыва дипломатических отношений с Ираном

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Действия Ирана – это подлость и ложь, которые мы не будем терпеть. Ведь все эти действия Иран предпринял, параллельно рассказывая нам, что он против войны и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон. Иран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок Ираном оружия россии я вношу на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», – заявил министр.

Детали

По его словам, если Иран прекратит поставки оружия россии, можно будет говорить о восстановлении всего комплекса отношений.

Напомним

Накануне в МИД заявили, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины.

Добавим

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Тем временем Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны против Украины.