Ради ПВО: Украина направит официальную ноту правительству Израиля

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр напомнил, что вчера обратился к странам ЕС с просьбой о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны. Эту тему постоянно поднимает Президент Украины, министр обороны в рамках «Рамштайн», отметил дипломат.

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«Еще одна новость на этом направлении – сегодня Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий», - сообщил он.

Напомним

Еще летом посол Украины в Израиле подчеркивал, что Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны “Железный купол”, чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов.