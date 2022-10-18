Благотворители рассказали, как приумножают помощь от западных партнеров

КИЕВ. 18 октября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” весной получил 350 тонн картофеля от польских партнеров – Фонда развития регионов. Полученный картофель решили приумножить, посадив часть и собрав урожай. Об этом рассказали в пресс-службе “МХП-Громаде”, передает УНН.

Детали

Часть полученной от поляков помощи Фонд раздал людям, которые потеряли дома, а часть – посадили. Осенью собрали урожай и снова часть передали громадам, в частности школам, садикам, больницам, ВПЛ. Кроме того, частично из собранного урожая заготовили семена.

Напомним

В сентябре благотворительный фонд “МХП-Громаде” подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве с объединением украинцев в Польше “Круг во Вроцлаве”.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.