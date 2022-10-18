По Украине за менее чем две недели рф нанесла около 190 массированных ударов - ГСЧС

КИЕВ. 18 октября. УНН. С 7 по 18 октября россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондент УНН.

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«По оперативной информации, в период с 7 по 18 октября россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Наибольшее количество ударов в течение 10, 11, 17, 18 октября было нанесено по Киевской области и Киеву», - рассказал Хорунжий.

Детали

По его словам, удары были в основном нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности, объектам энергетики, гражданским объектам - это как частные жилые дома, так и многоэтажные.

«В результате массированных обстрелов погибло более 70 украинцев, травмировано более 240 человек и повреждено более 380 объектов, много очень гражданских объектов. Это и более 140 частных жилых домов, многоквартирные дома», - отметил Хорунжий.

Добавим

На юге Украины уже сбили 100 иранских дронов – 96 Shahed -136 и 4 Mohajer-6.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании считает, что российские войска массированно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины, потому что потерпели неудачу на поле боя.