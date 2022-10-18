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На оккупированную Херсонщину прибыли иранские инструкторы из-за неэффективного использования россиянами дронов-камикадзе - ОК "Юг"

На оккупированную Херсонщину прибыли иранские инструкторы из-за неэффективного использования россиянами дронов-камикадзе - ОК "Юг"

КИЕВ. 18 октября. УНН. На территорию временно-оккупированной Херсонщины прибыли иранские инструкторы из-за проблем у россиян с использованием дронов-камикадзе. Информацию на брифинге подтвердила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

"Есть такая информация, что они разворачивают подобные базы, в частности, на временно-оккупированной Херсонщине, потому что использование дронов, очевидно, происходит не очень удачно. Если рассматривать соотношение наших сбитий и их попаданий, то мы имеем 157 сбитий и 34 попадания. К тому же эти попадания не всегда результативны, потому что есть попадание и в передовую полосу, в акваторию порта – когда они не несли никаких повреждений, но дрон был применен”, – отметила Гуменюк.

Детали

Она объяснила, что дроны-камикадзе одноразовые в использовании, и россия использует их не эффективно, хотя рассчитывала на другой эффект. Об этом свидетельствуют массированные удары, которые оккупанты начали наносить сейчас – 5,7,9 одновременно запущенных в одном направлении дронов.

"Это может свидетельствовать о попытке подобрать другую тактику для их применения, которой их, очевидно, учат эти инструкторы", - констатировала Гуменюк.

Дополнение

Институт изучения войны сообщал, что захватчики, вероятно, перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции (КИР) иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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