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Новости: Криминал и ЧП
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Дело о сбыте наркотиков: Чернецкого не привезли на "последнее слово"

Дело о сбыте наркотиков: Чернецкого не привезли на "последнее слово"

КИЕВ. 18 октября. УНН. Бизнесмена Юрия Чернецкого не привезли на заседание, где он должен был выступить с последним словом и получить приговор по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщил корреспондент УНН из зала Бориспольского горрайонного суда.

Детали

Судья сообщил, что конвоиры не успели оформить документы должным образом, поэтому предпринимателя не привезли на заседание. Сегодня суд должен был удалиться в совещательную комнату и огласить приговор по делу.

Сейчас фигурант дела продолжает находиться в помещении Киевского СИЗО. Заседание перенесли на 14:30, 3 ноября 2022 года.

Дополнение

В августе Нацполиция сообщила о задержании Юрия Чернецкого. Копы говорили, что провели несколько оперативных закупок в ходе расследования, а при задержании Юрий имел с собой 23 пакета с расфасованным веществом.

Залог определили в размере 4 млн грн. Сумму собирала его жена через соцсети, в частности, создав страницу на OnlyFans, где продают контент за деньги.

Источник: УНН
Теги: суд, бизнес, наркотики
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