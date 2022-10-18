"Слишком далеко, слишком быстро": премьер Великобритании Трасс извинилась за "экономические ошибки"

КИЕВ. 18 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за то, что "слишком поторопилась" с экономическими реформами, из-за которых доверие инвесторов испарилось, а ее рейтинги опросов упали, передает УНН.

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"Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки… мы зашли слишком далеко и слишком быстро", - сказала Трасс в интервью британским СМИ.

Детали

Трасс также защищала свою политику и заявила, что она "всецело предана цели страны", несмотря на вопросы о том, кто теперь контролирует политику правительства.

Ее правительство в понедельник отменило почти все налоговые льготы, связанные с долгами, обнародованными в прошлом месяце, чтобы предотвратить новый рыночный хаос. Канцлер казначейства Джереми Хант, который был назначен в пятницу после того, как Трасс уволила своего близкого союзника Кваси Квартенга, в понедельник отказался от основных пунктов своей программы по снижению налогов, включая сокращение обширной схемы поддержки энергетики.

Хант подсчитал, что налоговые изменения принесут около 32 миллиардов фунтов стерлингов в год. Он также предупредил о жестком сокращении расходов.

Канцлер казначейства заявил, что ни одно правительство не может контролировать рынки, но подчеркнул, что его действия дадут уверенность в государственных финансах и помогут обеспечить рост.

Добавим

Трасс столкнулась с призывами уйти в отставку даже со стороны своих собственных депутатов Консервативной партии.

Британские законодатели попытаются свергнуть премьер-министра Лиз Трасс на этой неделе.