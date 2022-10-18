Каждой стране, которая сомневается в поставках Ираном дронов рф, мы готовы передать мешок доказательств - Кулеба

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина готова предоставить доказательства каждому государству ЕС, что сомневается в поставке Ираном дронов российской федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.

Так, у министра поинтересовались о желании ЕС по просьбе некоторых стран-членов собрать доказательства применения иранских дронов россией в Украине.

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«Мы готовы каждой стране ЕС, которая сомневается в поставках Ираном дронов российской федерации, передать мешок доказательств. Мы спросим коллег в Европейском союзе, кто именно сомневается, и мы каждому передадим мешок доказательств в виде обломков использованных россией иранских дронов – пусть они изучают. Я думаю, это следствие закончится очень быстро», - заявил министр.

«Не надо искать предлоги, чтобы что-то не делать. Это путь к новым разрушениям и новым смертям. Для того, чтобы остановить разрушения, смерти и войну, в общем нужно делать, нужно действовать», - добавил он.

Напомним

Накануне в МИД заявили, что предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов россии против Украины.

Сегодня Кулеба заявил, что внес на рассмотрение Президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Добавим

Утром 17 октября российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Совету министров иностранных дел ЕС с призывом ввести санкции против Ирана за поставки россии оружия.

Тем временем Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны против Украины.