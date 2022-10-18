Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,62 0,0859 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Переброска российских военных на территорию беларуси: эксперт рассказал, возможно ли наступление с севера
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
16140

С начала недели на юге Украины уничтожены пять вражеских складов с боеприпасами – Гуменюк

С начала недели на юге Украины уничтожены пять вражеских складов с боеприпасами – Гуменюк

КИЕВ. 18 октября. УНН. С начала этой недели ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили на юге Украины пять вражеских складов с боеприпасами. Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

“Сейчас мы имеем достижения – это результат работы наших ракетно-артиллерийских подразделений. Это уничтожение только на этой неделе уже пяти складов боеприпасов во временно-оккупированной территории. В частности, и сбитие сегодня штурмовика в нашей зоне ответственности. Поэтому эти результаты являются красноречивыми. Это также потеря врагом танков и тяжелой артиллерии. За прошедшие двое суток у нас очень мощные показатели – до 10 единиц по каждому направлению. Это говорит о том, что деморализация вражеской армии продолжается. Они не имеют сил, мотивации и теряют оружие”, – отметила Гуменюк.

Добавим

Гуменюк отметила, что за прошедшую неделю на юге Украины сбили 30 вражеских ракет. Также вчера над Николаевской и Одесской областями ВСУ уничтожили 25 дронов.

Напомним

На территорию временно-оккупированной Херсонской области прибыли иранские инструкторы, потому что у россиян есть проблемы с использованием дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.