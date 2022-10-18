С начала недели на юге Украины уничтожены пять вражеских складов с боеприпасами – Гуменюк

КИЕВ. 18 октября. УНН. С начала этой недели ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили на юге Украины пять вражеских складов с боеприпасами. Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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“Сейчас мы имеем достижения – это результат работы наших ракетно-артиллерийских подразделений. Это уничтожение только на этой неделе уже пяти складов боеприпасов во временно-оккупированной территории. В частности, и сбитие сегодня штурмовика в нашей зоне ответственности. Поэтому эти результаты являются красноречивыми. Это также потеря врагом танков и тяжелой артиллерии. За прошедшие двое суток у нас очень мощные показатели – до 10 единиц по каждому направлению. Это говорит о том, что деморализация вражеской армии продолжается. Они не имеют сил, мотивации и теряют оружие”, – отметила Гуменюк.

Добавим

Гуменюк отметила, что за прошедшую неделю на юге Украины сбили 30 вражеских ракет. Также вчера над Николаевской и Одесской областями ВСУ уничтожили 25 дронов.

Напомним

На территорию временно-оккупированной Херсонской области прибыли иранские инструкторы, потому что у россиян есть проблемы с использованием дронов-камикадзе.