Украина работает над созданием "воздушного щита": Кулеба рассказал о последних успехах

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и активно работают над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны государства. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

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«Задача номер один, которую поставил Глава государства – это создание «воздушного щита» над Украиной. Мы находимся в постоянном контакте с партнерами и по линии МИД, и по линии Минобороны, и по линии Офиса Президента, и активно работаем над укреплением противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства. Все не могу рассказывать, но сообщу что после варварского обстрела 10 октября ряд стран немедленно отреагировали решениями о поставках дополнительного оборудования и ускорении принятых ранее решений», - сказал министр.

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Так, он сообщил, что в частности Германия ускорила передачу первого комплекса IRIS-T, который уже защищает нашу землю и людей и «работает отлично».

Он добавил, что МИД работает над обеспечением стабильных поставок боеприпасов для противовоздушных сил.

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“В этом контексте я особенно благодарен Нидерландам и моему коллеге Вопке Хукстри. Нидерландская сторона услышала наши призывы и решила оперативно предоставить дополнительные боеприпасы для ПВО”, - сообщил Кулеба.

По словам главы МИД, Франция, Италия и ряд других европейских стран также приняли решение об укреплении противовоздушной обороны Украины.

МИД также работает с американскими и другими союзниками над ускорением предоставления NASAMS и других комплексов.

«Некоторые решения уже приняты, речь идет именно о сроках прибытия комплексов в Украину», - отметил Кулеба.

Напомним

Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.