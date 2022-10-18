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Рада прописала в законодательстве требования к пожарным-добровольцам

Рада прописала в законодательстве требования к пожарным-добровольцам

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада заложила законодательную основу для создания в Украине сети пожарных-добровольцев. О принятии соответствующего законопроекта №7557 в целом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Парламент принял ряд важных решений. Среди них: в целом 7557 — создали надлежащие условия для формирования подразделений добровольной пожарной охраны, определили требования к работникам местной пожарной охраны и критериев привлечения к членству в добровольной пожарной охране", - сообщил Стефанчук.

Детали

Законопроектом 7557, как сообщается, предлагается:

  • установить требования к работникам местной пожарной охраны и критерии приобщения к членству в добровольной пожарной охране,
  • определить статус, права и обязанности работников пожарно-спасательных подразделений местной пожарной охраны и членов добровольной пожарной охраны,
  • предусмотреть возможность образования ее подразделений общественными организациями и предоставить дополнительные соцгарантии членам добровольной пожарной охраны.

Дополнение

По приведенным ранее разработчиком законопроекта данным МВД, сейчас существует необходимость в создании 1051 пожарно-спасательного подразделения, в частности, путем развития сети пожарно-спасательных подразделений местной и добровольной пожарной охраны.

Европейская система пожарной охраны базируется на пожарных подразделениях местных органов власти и добровольных противопожарных формированиях под их руководством. Так функционирует система гражданской защиты в Великобритании, Германии, Франции и Италии, других странах ЕС.

Источник: УНН
Теги: ВР, добровольцы, пожарники
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