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С начала полномасштабного вторжения в Украине погибло 45 спасателей - ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения в Украине погибло 45 спасателей - ГСЧС

КИЕВ. 18 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло около 45 спасателей. Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондент УНН.

Цитата

“С начала полномасштабного вторжения россии у нас погибло около 45 спасателей. Пострадало более 100 работников ГСЧС”, – констатировал он.

Детали

Также представитель ГСЧС объяснил разницу между ракетными ударами и ударами дронами-камикадзе.

По словам Хорунжего, ракетные удары наносят больше разрушений, поскольку ракеты несут больше взрывчатки. Однако угроза от дронов-камикадзе велика из-за их количества, и они попадают в неожиданные места.

“Сила разрушений от дронов-камикадзе намного меньше, чем от ракет. Но опасность в том, что дронов большое количество. И нам приходится реагировать и на ракетные удары, и на дроны одновременно”, – добавил он.

Дополнение

С 7 по 18 октября россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву.

Источник: УНН
Теги: война, ГСЧС
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