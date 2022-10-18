Пекин намерен добиваться "воссоединения" с Тайванем в гораздо более короткие сроки - Госсекретарь США

КИЕВ. 18 октября. УНН. Пекин хочет захватить Тайвань "гораздо быстрее", чем предполагалось ранее, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, предупредив, что Си Цзиньпин ведет Китай в более агрессивном направлении, передает УНН со ссылкой на Ахіоѕ.

Цитата

"В последние годы под руководством Си Цзиньпина мы наблюдаем совсем другой Китай", - сказал Блинкен на форуме в Стэнфордском университете с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс.

"Они репрессивнее дома, они более агрессивны за границей. И во многих случаях это бросает вызов нашим собственным интересам, а также собственным ценностям", - добавил он.

Детали

Блинкен обвинил Си в "создании огромной напряженности", изменив подход к самоуправляющемуся Тайваню, который Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала, но считает своим собственным.

Он сказал, что Китай принял "фундаментальное решение о том, что статус-кво более неприемлем и что Пекин полон решимости добиваться воссоединения в более сжатые сроки", хотя он не назвал точной даты.

Дополнение

В воскресной речи Си Цзиньпин заявил, что "колеса истории катятся к воссоединению Китая. Мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Связи между Вашингтоном и Пекином находились на низком уровне как при администрации Дональда Трампа, так и при его преемнике Джо Байдене по целому ряду вопросов, от торговли до безопасности и прав человека.

Китай прекратил сотрудничество с Соединенными Штатами в области изменения климата и незаконного оборота наркотиков в августе в знак протеста против визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого Пекин также провел крупнейшие военные учения вокруг острова.

Ожидается, что Си встретится с президентом Байденом в кулуарах саммита Группы 20 следующего месяца на Бали, их первой встрече с тех пор, как лидер США вступил в должность.