Евровидение-2023: Черногория и Северная Македония отказались от участия

КИЕВ. 18 октября. УНН. Черногория и Северная Македония отказались участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2023". Об этом пишет BBC со ссылкой на заявления национальных вещателей этих стран, передает УНН.

Детали

Причиной отказа Черногории и Северной Македонии стала высокая стоимость участия в конкурсе – сумма взноса зависит от размера страны, но после дисквалификации россии в 2022 году взнос для некоторых стран возрос.

"Помимо значительных расходов на регистрационные взносы, а также расходов на пребывание в Великобритании, мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и запланированных национальных проектов", – заявил черногорский общественный вещатель RTCG.

Общая стоимость участия в конкурсе для всех вещателей обычно составляет примерно 5 млн фунтов стерлингов, но точная сумма, которую платит каждый участник, не разглашается.

Общественный вещатель Северной Македонии отметил, что отказ от участия в конкурсе связан с "увеличением регистрационного взноса и энергетическим кризисом в стране".

Напомним

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.

Евровидение-2023 пройдет в британском Ливерпуле от имени Украины.