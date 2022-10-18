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В Минздраве рассказали о нюансах вакцинации детей

В Минздраве рассказали о нюансах вакцинации детей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что пищевая или сезонная аллергия не является противопоказанием к вакцинации ребенка. Прививки можно делать даже в период обострения болезни, информирует УНН.

Цитата

«Единственным постоянным противопоказанием к вакцинации является анафилактическая реакция на предыдущую дозу конкретной вакцины или доказанная такая реакция к одному из ее компонентов», - говорится в сообщении.

Детали

В случае, если пациент или его ребенок страдают аллергией, надо рассказать о ней врачу перед вакцинацией. Врач примет решение о наличии противопоказаний.

Минздрав предостерегает не принимать противоаллергические препараты до или после вакцинации для предупреждения аллергической реакции.

«Их прием не является основанием для того, чтобы отложить вакцинацию. Хотя риск тяжелой реакции на вакцины очень низкий, в разы меньше по сравнению с лекарствами, которые есть в вашей домашней аптечке, все равно не покидайте пункт вакцинации в течение 30 минут после прививки», - подытожили в ведомстве.

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Источник: УНН
Теги: Минздрав, вакцина, аллергия
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