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Бывших британских пилотов вербуют на службу в китайской армии - Минобороны Королевства

Бывших британских пилотов вербуют на службу в китайской армии - Минобороны Королевства

КИЕВ. 18 октября. УНН. Британское правительство заявило, что оно предпринимает шаги, чтобы остановить попытки Китая завербовать действующих и бывших британских военных летчиков для обучения китайских вооруженных сил, передает УНН.

Детали

Во вторник ВВС сообщила, что до 30 бывших военных летчиков отправились на обучение членов Народно-освободительной армии Китая.

"Мы предпринимаем решительные шаги, чтобы остановить китайские схемы вербовки, которые пытаются нанимать военнослужащих и бывших пилотов вооруженных сил Великобритании для обучения личного состава Народно-освободительной армии Китая в Китайской Народной Республике", - говорится в заявлении.

Министр вооруженных сил Джеймс Хипи сказал Sky News, что такая вербовка вызывала беспокойство в Министерстве обороны в течение "нескольких лет", и британская контрразведка внимательно следила за этим.

По словам западных официальных лиц, попытки охоты за пилотами продолжаются и в последнее время набирают обороты.

"Отставных британских пилотов используют для того, чтобы помочь понять, как действуют западные самолеты и пилоты, и получить информацию, которая может оказаться жизненно важной в случае какого-либо конфликта, например, из-за Тайваня", - пишет ВВС.

Великобритания впервые узнала о небольшом количестве случаев вербовки бывших военных летчиков в 2019 году, которые рассматривались в индивидуальном порядке. Пандемия Covid-19 замедлила попытки, когда поездки в Китай были почти невозможными, но сейчас количество попыток увеличилось, что привело к этому предупреждению.

Официальные лица заявили, что пилотов набирали через посредников, которые занимаются поиском персонала.

Добавим

На прошлой неделе Джереми Флеминг, директор британского шпионского агентства GCHQ, заявил, что Китай использует свои финансовые и научные возможности для манипулирования технологиями таким образом, что ставит под угрозу глобальную безопасность, предупредив, что эти действия могут представлять "огромную угрозу для всех нас".

Источник: УНН
Теги: Китай, Великобритания
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