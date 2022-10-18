Госспецсвязи наделили функциями по защите критической инфраструктуры

КИЕВ. 18 октября. УНН. Госспецсвязи определили уполномоченным органом по вопросам защиты критической инфраструктуры Украины. О принятии соответствующего законопроекта №7607 в целом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

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"Парламент принял ряд важных решений. Среди них: в целом 7607 — создали условия выполнения Госслужбой спецсвязи функций уполномоченного органа по вопросам защиты критической инфраструктуры", - сообщил Стефанчук.

Детали

Так, согласно информации на сайте парламента, законопроектом №7607 в законодательстве прописывается, что Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины выполняет функции уполномоченного органа в сфере защиты критической инфраструктуры Украины.

И что формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры, координацию деятельности субъектов национальной системы защиты критической инфраструктуры обеспечивает уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры Украины.

Напомним

С 7 по 18 октября россия нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Удары были в основном нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности, объектам энергетики, гражданским объектам.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что кремль приказал готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.