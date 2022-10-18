В случае необходимости нами будут приняты решения по беларуси, в том числе военного характера - Данилов

КИЕВ. 18 октября. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью эстонскому национальному телерадиовещанию ERR заявил, что Украина может предпринять меры военного характера в адрес республики беларусь, однако подчеркнул, что народ беларуси не желает войны, в отличии от ее некоторых политических деятелей, передает УНН.

Цитата

“Мы очень внимательно следим за тем, как они (россияне – ред.) будут использовать белорусскую территорию, и в случае необходимости нами будут приняты все необходимые решения, в том числе военного характера. Решение это за президентом, который является верховным главнокомандующим”, – заявил Данилов.

Детали

По словам Секретаря СНБО, беларусь оккупирована российской федерацией довольно давно - в экономическом, политическом и иных смыслах.

На данный момент россия использует территорию беларуси для своих военных целей. Украина отслеживает все эти процессы.

“Но мы учитываем, что есть белорусский народ, который не имеет никакого желания воевать с нами, об этом известно не только нам, но и всем остальным, включая путина… Мы не нападали и не собираемся нападать на беларусь, мы защищаемся. И белорусский народ для нас - дружественный народ, в отличие от некоторых политических деятелей”, – констатировал Данилов.

Добавим

Министерство обороны беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками.

Контекст

беларусь является близким союзником россии, которая оказала материально-техническую и политическую поддержку вторжению москвы в Украину.

Незадолго до вторжения российские войска прибыли в беларусь для "военных учений", прежде чем начать атаки на украинскую столицу.