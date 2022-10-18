Украина получит все 5 млрд евро макрофина от ЕС до конца года - заявление

КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина получит весь пакет макрофинансовой помощи от Европейского союза объемом 5 млрд евро до конца года. Об этом говорится в заявлении о предоставлении 2 млрд евро макрофина, обнародованном во вторник на сайте Еврокомиссии, пишет УНН.

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«Выделение следующих платежей в рамках этого пакета в объеме 5 млрд евро последует быстро и запланировано до конца года», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в Европейской Комиссии отметили, что в настоящее время продолжается работа по предоставлению оставшихся 3 млрд евро в рамках общего пакета помощи в размере до 9 млрд евро, параллельно с работой над «более стратегическим и предсказуемым подходом ЕС к финансовой поддержке Украины» в 2023 году.

Напомним

Сегодня 2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС. Это первая часть из пакета объемом 5 млрд евро.

Пакет макрофина на 5 млрд евро является частью более широкой макрофинансовой помощи на 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая и одобренной Европейским советом 23-24 июня.