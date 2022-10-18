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Волонтерам планируют упростить включение в реестр

Волонтерам планируют упростить включение в реестр

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №8076 по упрощению порядка включения в соответствующий реестр волонтеров, которые помогают военным. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Парламент принял ряд важных решений. Среди них: за основу 8076 — предложили упростить порядок внесения благотворителей-физических лиц в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф. Это должно снизить бюрократическую нагрузку на волонтеров", - сообщил Стефанчук.

Детали

Планируется, что благотворитель будет подавать заявление с реквизитами счетов, открытых на его имя, предназначенных для осуществления благотворительной деятельности, а не справку из банка. Такое заявление волонтер сможет подавать в бумажной или электронной форме, сообщил детали законопроекта нардеп Дмитрий Разумков в Telegram.

Дополнение

На закупки волонтеров для армии с карточек за рубежом в августе сняли лимит.

Источник: УНН
Теги: ВР, волонтеры, реестр
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