Становятся "пушечным мясом": оккупант рассказал, как пригожин набирает на войну зэков
КИЕВ. 18 октября. УНН. Глава чвк "вагнер" евгений пригожин вербует на войну против Украины зэков, чтобы использовать их как "пушечное мясо" во время разведки украинских позиций. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
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"Набирая зэков в российских тюрьмах, глава чвк "вагнер" обещал им, что они смогут "смыть свои грехи" кровью украинцев и получат "чистые" документы. Но несмотря на обещания их забрасывают на передовую как "пушечное мясо", – говорится в сообщении.
Детали
Пленный на видео с допроса СБУ "повоевал" в Украине два дня – приехал 21 сентября, а уже на следующий день его взяли в плен.
"Нас используют как "пушечное мясо". Наш командир отправил нас вперед, сначала мы вместе шли, а потом оглянулся – они очень далеко были. Обычное пушечное мясо: чтобы знать, где какие позиции есть, кто где стоит… Мы как пушечное мясо… Когда вербовали, нам рассказывали совсем другую историю", – признается захватчик.
По его словам, их вербовал лично главарь пвк "вагнер" пригожин. Он рассказывал, что зэки будут воевать бок о бок с "опытными" военными, которые их всему научат, и они не окажутся на передовой.
"Поэтому из 1200 заключенных 267 сразу согласились на "мобилизацию". Но за считанные дни этот оккупант осознал, что "тут совсем не так", и понял, что выживет, только сдавшись в плен", – информирует СБУ.
Напомним
Согласно перехваченному телефонному разговору российского оккупанта, зэков, которые не хотят воевать в Украине, расстреливают мобилизованные новички.