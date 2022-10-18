COVID отступает: в Украине за неделю на треть меньше заражений
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине за неделю с 10 по 16 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 37,1%, против показателя неделей ранее - до 22,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и Минздрава, пишет УНН.
Детали
По данным Минздрава, за период с 10 по 16 октября в Украине:
- зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2439, медработников – 456),
- госпитализировано – 4797 человек,
- летальных случаев – 203,
- выздоровело – 34 576 человек.
- вакцинировано против COVID-19 - 104 637 человек.
За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% - вторые дозы, 75,1% - первые бустерные дозы, 13,1% вторые бустерные дозы.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 279 346 человек,
- выздоровели – 5 095 437 человек,
- летальных исходов – 109 819,
С начала вакцинальной кампании привито 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человека, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231.
"Важно, что почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн – первую бустерную дозу. Традиционно напоминаем о необходимости защитить себя от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни", - отметили в Минздраве.
Дополнение
Глава ВОЗ призывает к немедленным действиям по борьбе с "разрушительным" затяжным COVID.