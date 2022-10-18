COVID отступает: в Украине за неделю на треть меньше заражений

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине за неделю с 10 по 16 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 37,1%, против показателя неделей ранее - до 22,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и Минздрава, пишет УНН.

Детали

По данным Минздрава, за период с 10 по 16 октября в Украине:

зафиксировано 22 914 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2439, медработников – 456),

госпитализировано – 4797 человек,

летальных случаев – 203,

выздоровело – 34 576 человек.

вакцинировано против COVID-19 - 104 637 человек.

За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% - вторые дозы, 75,1% - первые бустерные дозы, 13,1% вторые бустерные дозы.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 279 346 человек,

выздоровели – 5 095 437 человек,

летальных исходов – 109 819,

С начала вакцинальной кампании привито 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человека, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231.

"Важно, что почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн – первую бустерную дозу. Традиционно напоминаем о необходимости защитить себя от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни", - отметили в Минздраве.

Дополнение

Глава ВОЗ призывает к немедленным действиям по борьбе с "разрушительным" затяжным COVID.