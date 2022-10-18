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Кулеба сообщил, возобновит ли африканское турне

Кулеба сообщил, возобновит ли африканское турне

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что не намерен возобновлять турне по странам Африки, которое было сорвано 10 октября из-за массированных ракетных обстрелов Украины, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я очень доволен поездкой – во-первых, мы стали гораздо лучше понимать нюансы африканской политики и возможности для Украины в Африке. Во-вторых, на глазах буквально менялись взгляды наших африканских коллег на ряд вопросов. Потому что российская пропаганда работала и работает в Африке довольно мощно. Турне я уже возобновлять не буду – я в Украине, и у меня сейчас много дел, из-за которых я и вернулся сюда. Турне мы не возобновим, но, безусловно, если было первое турне министра, то обязательно будет и второе. Над его подготовкой мы начнем работать буквально в скором времени”, – сообщил Кулеба на брифинге во вторник.

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Детали

Глава МИД также рассказал о результатах, которых уже удалось достичь благодаря визитам в африканские страны.

"Вы уже увидели первые результаты африканского турне в голосовании за историческую резолюцию Генассамблеи ООН, которую поддержали 143 государства. Включая все четыре страны, которые я посетил: Сенегал, Кот д'Ивуар, Гана и Кения. Но это лишь тот результат, который на поверхности. Во время турне удалось договориться о целом ряде конкретных вещей", – сообщил Кулеба.

Министр перечислил результаты африканского турне, среди которых: договоренность о визитах в Украину президента Сенегала и министра иностранных дел Кот-д’Ивуара, решение об открытии посольства Украины в Гане и разработке "дорожной карты" развития украинско-ганийских отношений, ряд бизнес-форумов, решение о направлении ивуарийской бизнес-делегации в Украину, ряд меморандумов о взаимопонимании между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и соответствующими африканскими институтами.

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"Приоритетные направления практического сотрудничества между Украиной и странами Африки включают сельское хозяйство и агропромышленность, машиностроение, цифровые и информационные технологии, фармацевтику", – подчеркнул министр.

По поручению Дмитрия Кулебы турне по африканским странам продолжает специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, который уже посетил Эфиопию, Мозамбик, Ботсвану, ЮАР, а сегодня посещает Нигерию.

Параллельно активизируется и межпарламентское взаимодействие Украины и стран Африки. с 11 по 16 октября делегация Верховной Рады во главе с первым заместителем главы ВРУ Александром Корниенко приняла участие в 145-й Ассамблее Межпарламентского Союза в Кигали (Руанда). Члены делегации провели ряд встреч с главами делегаций стран Африки. 14-15 октября Александр Корниенко совершил визит в Мозамбик, где встретился с председателем мозамбикского парламента.

"Все это элементы одной большой стратегии: Украина принципиально пересматривает характер украинско-африканских отношений и открывает новые взаимовыгодные возможности. В прошлом году мы разработали по поручению президента Украины Владимира Зеленского первую Африканскую стратегию. Она уже действует и приносит конкретные результаты", – заявил Кулеба.

Он напомнил, что президент провел в этом году 17 разговоров с африканскими лидерами, а в следующем году запланирована первая большая конференция Украины и Африки.

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Источник: УНН
Теги: Африка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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