Кулеба сообщил, возобновит ли африканское турне

КИЕВ. 18 октября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что не намерен возобновлять турне по странам Африки, которое было сорвано 10 октября из-за массированных ракетных обстрелов Украины, передает корреспондент УНН.

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"Я очень доволен поездкой – во-первых, мы стали гораздо лучше понимать нюансы африканской политики и возможности для Украины в Африке. Во-вторых, на глазах буквально менялись взгляды наших африканских коллег на ряд вопросов. Потому что российская пропаганда работала и работает в Африке довольно мощно. Турне я уже возобновлять не буду – я в Украине, и у меня сейчас много дел, из-за которых я и вернулся сюда. Турне мы не возобновим, но, безусловно, если было первое турне министра, то обязательно будет и второе. Над его подготовкой мы начнем работать буквально в скором времени”, – сообщил Кулеба на брифинге во вторник.

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Детали

Глава МИД также рассказал о результатах, которых уже удалось достичь благодаря визитам в африканские страны.

"Вы уже увидели первые результаты африканского турне в голосовании за историческую резолюцию Генассамблеи ООН, которую поддержали 143 государства. Включая все четыре страны, которые я посетил: Сенегал, Кот д'Ивуар, Гана и Кения. Но это лишь тот результат, который на поверхности. Во время турне удалось договориться о целом ряде конкретных вещей", – сообщил Кулеба.

Министр перечислил результаты африканского турне, среди которых: договоренность о визитах в Украину президента Сенегала и министра иностранных дел Кот-д’Ивуара, решение об открытии посольства Украины в Гане и разработке "дорожной карты" развития украинско-ганийских отношений, ряд бизнес-форумов, решение о направлении ивуарийской бизнес-делегации в Украину, ряд меморандумов о взаимопонимании между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и соответствующими африканскими институтами.

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"Приоритетные направления практического сотрудничества между Украиной и странами Африки включают сельское хозяйство и агропромышленность, машиностроение, цифровые и информационные технологии, фармацевтику", – подчеркнул министр.

По поручению Дмитрия Кулебы турне по африканским странам продолжает специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, который уже посетил Эфиопию, Мозамбик, Ботсвану, ЮАР, а сегодня посещает Нигерию.

Параллельно активизируется и межпарламентское взаимодействие Украины и стран Африки. с 11 по 16 октября делегация Верховной Рады во главе с первым заместителем главы ВРУ Александром Корниенко приняла участие в 145-й Ассамблее Межпарламентского Союза в Кигали (Руанда). Члены делегации провели ряд встреч с главами делегаций стран Африки. 14-15 октября Александр Корниенко совершил визит в Мозамбик, где встретился с председателем мозамбикского парламента.

"Все это элементы одной большой стратегии: Украина принципиально пересматривает характер украинско-африканских отношений и открывает новые взаимовыгодные возможности. В прошлом году мы разработали по поручению президента Украины Владимира Зеленского первую Африканскую стратегию. Она уже действует и приносит конкретные результаты", – заявил Кулеба.

Он напомнил, что президент провел в этом году 17 разговоров с африканскими лидерами, а в следующем году запланирована первая большая конференция Украины и Африки.

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