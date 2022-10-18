Российский суд оставил в силе 9-летний приговор оппозиционному политику Навальному

КИЕВ. 18 октября. УНН. Во вторник кассационный суд оставил в силе 9-летний приговор лишения свободы за "мошенничество и неуважение к суду", вынесенный российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Ваша честь, я заявляю, что я невиновный человек. И я считаю, что я и такие как я делали все возможное, чтобы предотвратить то, что происходит сейчас. И мы продолжим это делать. И я призываю всех граждан россии бороться с этим режимом, с этой войной и мобилизацией", - сказал Навальный во время заседания.

Детали

Навальный был осужден за организацию "преступной организации" вместе со своими соратниками Леонидом Волковым и Романом Рубановым за сбор средств для Фонда борьбы с коррупцией Навального.

По версии следствия, вместо финансирования фонда Навальный "тратил деньги на экстремизм и свои личные нужды".

Он якобы украл в общей сложности более 2,6 млн рублей (около 22 000 долларов США) у четырех человек, которые позже подали иск против Навального.

Сообщается также, что Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, которая на суде поддержала обвинения против него в клевете на ветерана Великой Отечественной войны и его внука.

Добавим

Навального арестовали в январе 2021 года после пребывания в больнице в Германии, где его лечили от отравления "Новичком". Западные страны и сам Навальный обвинили в отравлении россию, кремль это обвинение отрицает.