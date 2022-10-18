Это лишь вопрос времени: Данилов о вступлении Украины в НАТО

КИЕВ. 18 октября. УНН. Вступление Украины в Североатлантический Альянс – лишь вопрос времени. Украина понимает, куда движется, и ее членство в ЕС и в НАТО – это нормы Конституции. Об этом в интервью эстонскому национальному телерадиовещанию ERR заявил Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Членство в Евросоюзе и в НАТО - это нормы нашей конституции. И мы не будем от этого отступать. Рано или поздно это произойдет. И мы не собираемся обращать внимание на прихоти путина или кого-то еще. Мы отдельно работаем с каждой страной, мы понимаем, что должен быть консенсус. И поверьте, мы добьемся этого. Это лишь вопрос времени”, – заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО напомнил, что альянс создавали для защиты Европы от СССР. И если сегодня кто-то из высших чиновников считает, что такой угрозы больше нет, “то этот человек видит не дальше собственного носа”.

Данилов также напомнил, что Украине предсказывали отказ в получении статуса кандидата на вступление в ЕС.

“Наша страна, наш президент и наши люди упорны, мы понимаем, куда мы движемся”, – добавил он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в НАТО.

Страны Балтии объявили, что "полностью поддерживают скорейшее принятие Украины" в оборонный альянс.

Заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран.