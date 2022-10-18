Германия должна избегать повторения с Китаем ошибок, которые она допустила в отношениях с рф - МИД

КИЕВ. 18 октября. УНН. Германия должна избегать повторения с Китаем ошибок, которые она допустила в отношениях с россией за последние годы, заявила во вторник министр иностранных дел, передает УНН со ссылкой на АР.

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"Прежде всего мы должны извлечь уроки из ошибок нашей политики в отношении россии последних десятилетий, - заявила Бербок на внешнеполитическом форуме в Берлине, организованном аналитическим центром Фонда Кербера. - Я очень четко говорю, что односторонняя экономическая зависимость подвергает нас политическому шантажу".

"Что касается россии, то сейчас это пролитое молоко, - сказала Бербок, признав, что Германия проигнорировала предупреждения восточноевропейских партнеров о зависимости от российских энергоресурсов. - Мы должны убедиться, что больше не допустим такой ошибки, а это означает, что нам придется решительнее учитывать это в нашей политике в отношении Китая".

Детали

Она отметила, что "стратегия национальной безопасности", которую разрабатывает правительство канцлера Олафа Шольца, будет включать немецко-китайскую стратегию, которая будет встроена в стратегию Европейского союза.

Добавим

В последние годы немецкие компании вложили значительные средства в Китай, и Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Германии.

Правительство Шольца с момента своего прихода к власти в декабре строит свои отношения с Пекином осторожнее, чем его предшественники. Шольц совершил свой первый азиатский визит в Японию, а не в Китай.