В Украине утвердили соглашение о безвизе с Гватемалой
КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство Украины утвердило соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД Украины.
Цитата
"18 октября правительство утвердило соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, заключенное 25 июля 2022 года в г. Киев", – говорится в сообщении.
Детали
Соглашение предусматривает возможность безвизового въезда, пребывания граждан Украины и граждан Республики Гватемала в государстве другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.
О начале действия соглашения сообщат дополнительно после того, как гватемальская сторона выполнит внутригосударственные процедуры.
Добавим
Сейчас к гражданам Украины, которые хотят совершить краткосрочную поездку в Республику Гватемала с туристической, деловой или частной целью, визовые требования не применяются.
Гражданам Республики Гватемала для въезда в Украину нужно оформлять визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде.
Напомним
14 октября Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Индонезией.