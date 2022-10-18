В Украине утвердили соглашение о безвизе с Гватемалой

КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство Украины утвердило соглашение о безвизовом режиме с Гватемалой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД Украины.

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"18 октября правительство утвердило соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Гватемала о взаимной отмене визовых требований, заключенное 25 июля 2022 года в г. Киев", – говорится в сообщении.

Детали

Соглашение предусматривает возможность безвизового въезда, пребывания граждан Украины и граждан Республики Гватемала в государстве другой стороны до 90 дней в течение 180 дней.

О начале действия соглашения сообщат дополнительно после того, как гватемальская сторона выполнит внутригосударственные процедуры.

Добавим

Сейчас к гражданам Украины, которые хотят совершить краткосрочную поездку в Республику Гватемала с туристической, деловой или частной целью, визовые требования не применяются.

Гражданам Республики Гватемала для въезда в Украину нужно оформлять визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде.

Напомним

14 октября Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Индонезией.