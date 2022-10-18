Мультивалютный кошелек Any.Cash подключает международные банковские переводы из Украины в EUR

КИЕВ. 18 октября. УНН. Мультивалютный криптокошелек Any.Cash интегрировал функцию международных банковских переводов. Пользователи получили возможность осуществлять переводы на IBAN в EUR с минимальной комиссией, передает УНН.

Как это работает?

Функция отправки уже доступна верифицированным пользователям кошелька. Дополнительное удобство состоит в том, что конвертация валюты происходит автоматически. Например, имея средства в гривне, пользователь может провести перевод напрямую на евро счет по актуальному курсу.

“Новый функционал значительно облегчит жизнь тем, кто сейчас вынужденно находится за пределами страны, а также их родным, оставшимся в Украине. Теперь пользователи могут отправлять средства на европейские счета, помогая тем самым своим близким,” — отмечают в Any.Cash.

Команда Any.Cash продолжит работать над дальнейшим улучшением и добавлять новый функционал в бот. Актуальную информацию о нововведениях можно узнать в блоге компании, а также в социальных сетях: Telegram, Twitter и Facebook.

Об Any.Cash

Any.Cash — мультивалютный криптокошелек в Telegram поддерживающий основные крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а также фиатные валюты (UAH, EUR, USD, KZT). Благодаря Any.Cash пользователи могут осуществлять моментальный вывод на карты Visa/MasterCard, международные банковские переводы в EUR c минимальной комиссией. Продукту доверяет более 1 млн пользователей.