Израиль отклонил запрос Украины о переговорах Ганца и Резникова - Haaretz

КИЕВ. 18 октября. УНН. Израильские власти отклонили запрос Украины о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом, со ссылкой на источники, пишет израильское издание Haaretz, передает УНН.

Детали

Официальный Киев уже несколько недель пытается согласовать переговоры с израильской стороной. По словам источников издания, телефонные переговоры между главами оборонных ведомств были запланированы на понедельник, 17 октября. Однако Израиль отклонил запрос в последний момент – за несколько часов до назначенного времени.

Несколько недель назад была начата координация усилий между Иерусалимом и Киевом. Члены ближайшего окружения Ганца заявили, что они важны для министра обороны, и он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней.

Тогда Киев выразил надежду, что в запланированном разговоре будет затронута возможность военного сотрудничества.

До этого последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Украинский источник сообщил Haaretz, что следующие переговоры планировались 24 августа, но с тех пор откладывались пять раз.

В то же время издание подчеркивает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник заявил, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

В то же время, бывший президент россии дмитрий медведев предостерег Израиль от поставок оружия в Украину, заявив, что любой шаг по укреплению Киева нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии.

Контекст

Израиль направил Украине гуманитарную помощь, в том числе каски, но отказался от поставок оружия.

Правительство страны стремится поддерживать связи с Москвой и с опаской относится к российскому военному присутствию на северной границе в Сирии, где израильские военные регулярно наносят удары по проиранским элементам.