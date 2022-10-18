Израиль отклонил запрос Украины о переговорах Ганца и Резникова - Haaretz
Бени Ганц
КИЕВ. 18 октября. УНН. Израильские власти отклонили запрос Украины о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом, со ссылкой на источники, пишет израильское издание Haaretz, передает УНН.
Детали
Официальный Киев уже несколько недель пытается согласовать переговоры с израильской стороной. По словам источников издания, телефонные переговоры между главами оборонных ведомств были запланированы на понедельник, 17 октября. Однако Израиль отклонил запрос в последний момент – за несколько часов до назначенного времени.
Несколько недель назад была начата координация усилий между Иерусалимом и Киевом. Члены ближайшего окружения Ганца заявили, что они важны для министра обороны, и он намерен поговорить с Резниковым в течение нескольких дней.
Тогда Киев выразил надежду, что в запланированном разговоре будет затронута возможность военного сотрудничества.
До этого последний раз Ганц и Резников разговаривали в апреле. Украинский источник сообщил Haaretz, что следующие переговоры планировались 24 августа, но с тех пор откладывались пять раз.
В то же время издание подчеркивает, что официальные лица Израиля опровергают эту информацию.
Добавим
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник заявил, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.
В то же время, бывший президент россии дмитрий медведев предостерег Израиль от поставок оружия в Украину, заявив, что любой шаг по укреплению Киева нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям.
Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии.
Контекст
Израиль направил Украине гуманитарную помощь, в том числе каски, но отказался от поставок оружия.
Правительство страны стремится поддерживать связи с Москвой и с опаской относится к российскому военному присутствию на северной границе в Сирии, где израильские военные регулярно наносят удары по проиранским элементам.