Борьба с экстремальными ценами на газ: Еврокомиссия предложила ряд чрезвычайных мер

КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейская комиссия во вторник предложила комплекс чрезвычайных мер для решения проблемы экстремальных цен на энергоносители, который пока не включает ограничения цен на газ, пишет УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте ЕК.

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«Сегодня Комиссия предлагает новый чрезвычайный регламент для решения проблемы высоких цен на газ в ЕС и обеспечения надежности поставок этой зимой. Это будет сделано с помощью совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовом хабе TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности между государствами-членами, а также постоянных усилий по снижению спроса на газ», - заявили в Еврокомиссии.

Детали

Новое предложение предлагает следующие меры:

- агрегирование спроса в ЕС и совместные закупки газа для согласования лучших цен и снижения риска, что государства-члены будут перебивать ставки друг друга на мировом рынке, обеспечивая при этом надежность поставок по всему ЕС;

- продвижение работы по созданию нового эталона цены на СПГ к марту 2023 года; и в краткосрочной перспективе предложение механизма коррекции цен для установления динамического предела цены для сделок на TTF, а также временного воротника или полосы для предотвращения экстремальных скачков цен на срочных рынках;

- правила солидарности по умолчанию между государствами-членами в случае нехватки поставок, распространяющие обязательство солидарности на государства-члены, не имеющие прямого трубопроводного соединения, с тем чтобы вовлечь также государства, имеющие мощности по производству СПГ; и предложение о создании механизма распределения газа для государств-членов, пострадавших от чрезвычайной ситуации с поставками газа в регионе или блоке.

«В сочетании с уже согласованными мерами по снижению спроса на газ и электроэнергию, хранению газа и перераспределению избыточной прибыли энергетического сектора эти новые шаги повысят стабильность на европейских газовых рынках этой зимой и в дальнейшем», - считают в ЕК.

В частности, Комиссия предлагает ввести в действие механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу TTF, который будет срабатывать по мере необходимости. Механизм коррекции цен установит на временной основе динамический предел цены для сделок на TTF. Сделки по цене, превышающей динамический предел, не будут допускаться на TTF.

«Это поможет избежать экстремальной волатильности и чрезмерно высоких цен», - указывают в рекомендациях.

Также ЕК предлагает меры по снижению волатильности цен на газ.

Предложенные Европейской Комиссией меры не включали немедленное ограничение цен на газ, что обсуждалось ранее в ЕС.

Напомним

СМИ сообщали ранее о том, что Европейская комиссия планирует предложить в ЕС временный потолок цен на газ, чтобы сдержать экстремальные цены.

План Еврокомиссии будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе.