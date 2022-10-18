В результате вчерашних ударов оккупантов по Запорожской области ранены 5 человек - глава ОГА

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате ударов российских оккупантов по Запорожской области за прошедшие сутки ранения получили пять человек, среди которых один ребенок. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает УНН.

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“За прошедшие сутки значительные удары были нанесены по Гуляйполю и Орехову: ранены пять человек, среди которых один ребенок. К счастью, никто не погиб”, – сообщил он.

Детали

По словам Старуха, из-за постоянной опасности часть жителей областного центра выехала. Сейчас примерно четверть населения эвакуировалась за пределы области, еще четверть горожан переехали в села.

Напряженная ситуация наблюдается в Энергодаре. В частности, продолжается давление оккупантов, отопительный сезон под угрозой, враг мешает эвакуации. Россияне продолжают похищать и пытать людей, чтобы сломать, запугать, склонить к сотрудничеству. Старух отметил, что без демилитаризации зоны ЗАЭС – угроза не исчезнет.

Дополнение

Запорожье в ночь на 18 октября подверглось вражескому авиаудару с использованием дронов-камикадзе, задело инфраструктуру, склады.