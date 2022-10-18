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Зеленский ответил на вторую петицию по "минималке" для нардепов

Зеленский ответил на вторую петицию по "минималке" для нардепов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вторую петицию по уменьшению зарплат народных депутатов к "минималке". Ответ размещен на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Отвечая на петицию, Президент отметил, что уменьшение зарплат нардепов и лишение их всех льгот требует внесения изменений в законы. Он добавил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы соответствующие законопроекты и поручил рассмотреть затронутые в петиции вопросы спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

Цитата

“По состоянию на сегодня на рассмотрении Верховной Рады Украины находятся сразу несколько законопроектов, касающихся установления народным депутатам Украины минимальной заработной платы и отмены необоснованных льгот и
привилегий на период действия правового режима военного положения. Это также не исключает доработки существующих и разработки других законодательных инициатив, направленных на справедливое и результативное решение затронутого в петиции вопроса. В соответствии со статьей 85 Конституции Украины установлено, что принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады Украины. Учитывая указанное, я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Р.Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения”, - говорится в ответе Зеленского.

Напомним

Летом народный депутат Антон Яценко зарегистрировал законопроект, которым предлагает на период действия военного положения перевести нардепов на минимальную зарплату и лишить их всех льгот и надбавок. В комитетах ВР такую инициативу раскритиковали, называя ее популистской и несущей коррупционные риски.

Нардеп Григорий Мазурашу также назвал законопроект Яценко популистским и предложил альтернативный. Он предлагает дать возможность народным избранникам добровольно по собственному заявлению отказаться от льгот и уменьшить себе зарплату до “минималки”. Мазурашу отметил, что альтернативный проект даст возможность нардепам-богачам, как Яценко, перенаправить средства на армию, при этом не будет затрагивать тех депутатов, которые действительно живут на свою зарплату. 

Источник: УНН
Теги: ВР, зарплата, Украина, петиция, Владимир Зеленский
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