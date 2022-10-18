Зеленский ответил на вторую петицию по "минималке" для нардепов

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вторую петицию по уменьшению зарплат народных депутатов к "минималке". Ответ размещен на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Отвечая на петицию, Президент отметил, что уменьшение зарплат нардепов и лишение их всех льгот требует внесения изменений в законы. Он добавил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы соответствующие законопроекты и поручил рассмотреть затронутые в петиции вопросы спикеру ВР Руслану Стефанчуку.

Цитата

“По состоянию на сегодня на рассмотрении Верховной Рады Украины находятся сразу несколько законопроектов, касающихся установления народным депутатам Украины минимальной заработной платы и отмены необоснованных льгот и

привилегий на период действия правового режима военного положения. Это также не исключает доработки существующих и разработки других законодательных инициатив, направленных на справедливое и результативное решение затронутого в петиции вопроса. В соответствии со статьей 85 Конституции Украины установлено, что принятие законов относится к полномочиям Верховной Рады Украины. Учитывая указанное, я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Р.Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения”, - говорится в ответе Зеленского.

Напомним

Летом народный депутат Антон Яценко зарегистрировал законопроект, которым предлагает на период действия военного положения перевести нардепов на минимальную зарплату и лишить их всех льгот и надбавок. В комитетах ВР такую инициативу раскритиковали, называя ее популистской и несущей коррупционные риски.

Нардеп Григорий Мазурашу также назвал законопроект Яценко популистским и предложил альтернативный. Он предлагает дать возможность народным избранникам добровольно по собственному заявлению отказаться от льгот и уменьшить себе зарплату до “минималки”. Мазурашу отметил, что альтернативный проект даст возможность нардепам-богачам, как Яценко, перенаправить средства на армию, при этом не будет затрагивать тех депутатов, которые действительно живут на свою зарплату.