Президент Хорватии заявил, что не позволит Украине проводить военные учения на территории страны
КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не разрешат Украине проводить военные учения на своей территории, передает УНН со ссылкой на Рoliticki.
Детали
Миланович оценил сообщения зарубежных СМИ о том, что украинские военные будут проводить учения в Хорватии.
Выразив мнение, что его страна отнюдь не хочет быть вовлеченной в войну между россией и Украиной, Миланович сказал: "Я не поддерживаю чрезмерное участие Хорватии. Мы солидарны с Украиной. Этого достаточно".
"Что касается меня, то я не позволю этому произойти как лидер страны. Я лично не слышал никаких предложений о том, что Хорватия должна быть одной из стран, где будут тренироваться украинские военные, но скажу заранее, что этого не будет", - отметил он, добавив, что возможные учения в Хорватии будут означать "перенос войны на ее землю".
Добавим
Европейский Союз в понедельник принял решение о новой миссии по оказанию военной помощи Украине, в рамках которой 15 000 солдат будут обучены в разных странах-членах ЕС, а дополнительные 500 миллионов евро были выделены в качестве финансовой помощи для усилий Украины по закупке оружия.