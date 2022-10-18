Из департамента HR – в волонтерский хаб: в IBOX BANK рассказали, как помогали сотрудникам пережить первые дни полномасштабной войны

КИЕВ. 18 октября. УНН. После полномасштабного вторжения россии в Украину основной задачей HR-департамента IBOX BANK стало обеспечение безопасности своих сотрудников и их семей. Об этом во время Всеукраинского онлайн-марафона номинантов “Премии HR-бренд 2022” рассказала Начальник Управления по работе с персоналом IBOX BANK Елена Подолян, передает УНН.

Детали

Она рассказала, что 24 февраля команда банка почти круглосуточно была на связи с сотрудниками: помогала найти пути для эвакуации, бензин, убежище и тому подобное.

Цитата

«С 5 утра мы начали оповещать сотрудников о том, что нужно делать, куда перемещаться. Каждый HR был на связи с командой. Мы направляли контакты, координаты. Наши львовские сотрудники постоянно были на связи первые два дня, они даже посменно ходили спать. Контактировали со всеми, помогали найти какой-то приют по дороге, потому что планировались пробки, помогали купить бензин и тому подобное. В первые часы наша команда финансистов сделала начисление всем сотрудникам предыдущей заработной платы, чтобы все могли выехать. Все какие-то наши эксцессы или проблемы – банк был постоянно рядом и помогал. У кого-то машина сломалась – мы нанимали автобусы для вывоза. Все это время я была на связи с правлением, с председателем наблюдательного совета и все в один голос говорили – делай все, что надо для жизни людей», - рассказала Подолян.

Она добавила, что было принято решение взять в команду психологов для поддержки работников банка. Кроме того, HR менеджеры IBOX BANK всячески помогали работникам, которые релоцировались в Польшу.

“Релокация была у каждого своя. Кто-то ехал на авто, кто-то поездом. Это были хабы, какие-то центры. Разные страны – кто-то был в Польше, кто-то в Молдове, кто-то в Румынии. И сейчас хочется сделать флешбэк в ту ситуацию, которую мы помним. Мы очень благодарны нашим коллегам и нашему дружественному народу полякам, которые сейчас продолжают помогать нам. Понимая эту большую поддержку, наши топ-менеджеры решили сделать свой второй офис в Варшаве. И буквально за неделю мы организовали все. Но ЕС также не был готов к тому, что примет такое количество беженцев. Трудно было найти квартиру. Наш банк взял это все на себя. Мы на 3,5 месяца арендовали 4-звездочный отель для каждого из наших сотрудников, которые выехали, для их семей, домашних животных. И в течение всего времени искали квартиры и полностью оплачивали и продолжаем оплачивать все жилищные вопросы сотрудников, оформление документов. На первые 4 месяца мы организовали обеды, завтраки – все. Наши коллеги не отвлекались ни на что из организационных вопросов – все это брала на себя HR команда, которая занималась всеми бытовыми вопросами. В первые дни мы организовали детскую команду для детей коллег – у нас было более 30 детей. Родственники, которые выехали вместе с коллегами, согласились быть преподавателями и няньками для детей – мы организовали свой садик”, - отметила Елена Подолян.

Напомним

После релокации в Польшу в IBOX BANK решили развиваться и на европейском рынке. Сейчас банк запускает сеть собственных терминалов в Польше, через которые украинцы, ныне живущие там, смогут пополнять свои украинские карты, оплатить коммунальные и другие услуги.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел во вторую группу банков.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня цаААА по национальной шкале.